Франков: Динамо не создало ни одного момента, и вот это реально страшно

Известный журналист поделился своим впечатлением о матче киевского Динамо против Олимпика.

Главный редактор журнала Футбол поделился своим мнением об игре киевского Динамо в матче 5-го тура чемпионата Украины против донецкого Олимпика.

“Динамо не просто сыграло 1:1, Динамо не создало ни одного момента, чтобы можно было говорить об упущенных возможностях, и вот это реально страшно. Это значит, что атакующей игры просто нет как таковой и можно лишь надеяться и верить, что она появится где-то в отдаленном будущем.

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Я думаю, что главный тренер мягко говоря не рассчитывал на подобное выступление своих подопечных. Динамовцы совершили просто огромное количество невынужденных и абсолютно непонятных ошибок.

Обратите внимание, человек выходит в лицевую, и он тупо не может подать - он либо катит вратарю, либо лепит куда-то вообще, длинная передача. Такое впечатление, что игроки уровня Динамо уже не знают, что такое мяч из точки в точку, как сюда попасть. Эти вопросы уже к отдельным футболистам.

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Одним словом, с Динамо нужно разбираться очень серьезно, а как это получится у Михайличенко мы с вами будем в ближайшее время трагически наблюдать“, - сказал Франков в интервью YouTube-каналу БЕЙ-БЕГИ.

Напомним, Динамо сыграло вничью с Олимпиком - 1:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.