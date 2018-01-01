Матч Динамо - Олимпик стал самым посещаемым в минувшем туре УПЛ

Средняя посещаемость 5-го тура УПЛ составила 5 612 зрителей.

В Украине состоялся 5-й тур чемпионата страны по футболу, в рамках которого было сыграно 6 матчей.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, всего на матчи минувшего тура пришли 33 670 болельщиков. Самым посещаемым стал поединок между Динамо и Олимпиком, который состоялся в Киеве, - 14 713 зрителей.

А вот худшая посещаемость была зафиксирована на матче Александрия - Десна в Александрии - 1 612 человек.

Матч Количество зрителей Динамо - Олимпик 14 713 Шахтер - Мариуполь 7 134 Днепр-1 - Львов 4 648 Карпаты - Заря 3 561 Колос - Ворскла 2 002 Александрия - Десна 1 612 В среднем за матч: 5 612 Всего за тур: 33 670 Всего за чемпионат: 165 817

Напомним, в четвертом туре один из матчей УПЛ посетили менее тысячи человек.