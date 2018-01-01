Матч Динамо - Олимпик стал самым посещаемым в минувшем туре УПЛ
Средняя посещаемость 5-го тура УПЛ составила 5 612 зрителей.
В Украине состоялся 5-й тур чемпионата страны по футболу, в рамках которого было сыграно 6 матчей.
Как сообщает пресс-служба УПЛ, всего на матчи минувшего тура пришли 33 670 болельщиков. Самым посещаемым стал поединок между Динамо и Олимпиком, который состоялся в Киеве, - 14 713 зрителей.
А вот худшая посещаемость была зафиксирована на матче Александрия - Десна в Александрии - 1 612 человек.
|Матч
|Количество зрителей
|Динамо - Олимпик
|14 713
|Шахтер - Мариуполь
|7 134
|Днепр-1 - Львов
|4 648
|Карпаты - Заря
|3 561
|Колос - Ворскла
|2 002
|Александрия - Десна
|1 612
|В среднем за матч:
|5 612
|Всего за тур:
|33 670
|Всего за чемпионат:
|165 817
Напомним, в четвертом туре один из матчей УПЛ посетили менее тысячи человек.
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