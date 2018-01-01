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Матч Динамо - Олимпик стал самым посещаемым в минувшем туре УПЛ

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Средняя посещаемость 5-го тура УПЛ составила 5 612 зрителей.
Матч Динамо - Олимпик - самый посещаемый в 5-м туре УПЛ
Матч Динамо - Олимпик - самый посещаемый в 5-м туре УПЛ
ФК Динамо

В Украине состоялся 5-й тур чемпионата страны по футболу, в рамках которого было сыграно 6 матчей.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, всего на матчи минувшего тура пришли 33 670 болельщиков. Самым посещаемым стал поединок между Динамо и Олимпиком, который состоялся в Киеве, - 14 713 зрителей.

А вот худшая посещаемость была зафиксирована  на матче Александрия - Десна в Александрии - 1 612 человек.

МатчКоличество зрителей
Динамо - Олимпик14 713
Шахтер - Мариуполь7 134
Днепр-1 - Львов4 648
Карпаты - Заря3 561
Колос - Ворскла2 002
Александрия - Десна1 612
В среднем за матч:5 612
Всего за тур:33 670
Всего за чемпионат:165 817

Напомним, в четвертом туре один из матчей УПЛ посетили менее тысячи человек.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины по футболу, посещаемость, Динамо, Олимпик, Шахтер, Мариуполь, Днепр-1, Львов, Карпаты, Заря, Колос, Ворскла, Александрия, десна, футбол
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Источник: upl.ua

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