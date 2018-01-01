Днепр-1 - Львов 2:3 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Львовская команда вырвала победу под занавес поединка благодаря пенальти.

Днепр-1 - Львов: видео голов ПФК Львов

В рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 в домашнем матче неожиданно уступил Львову со счетом 2:3.

Львовяне вырвали победу благодаря пенальти на 88-й минуте встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Днепр-1 - Львов:

Днепр-1 - ПФК Львов 2:3

Голы: Полевой, 56, Кулиш, 67 - Абнер, 34, Пернамбуко, 51, Шина, 88 (с пенальти)

Днепр-1: Клищук - Сафронов (Романюк, 46), Гуйе, Логинов, Полевой - Батагов, Загальский (Когут, 46) - Чичиков, Коркишко (Назаренко, 61), Булеца - Кулиш.

ПФК Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Квасный - Мартан, Приймак - Шина, Пернамбуко (Висенте, 71), Педро (Липе, 46) - Абнер (Богунов, 54).

Предупреждения: Чичиков, Гуйе, Полевой - Гончар, Шина, Борзенко.

Удаление: Гуйе, 87 (повторное предупреждение)