Львов обыграл Днепр-1 благодаря пенальти
Днепр-1 и ПФК Львов провели результативный поединок.
Львов обыграл Днепр-1 в матче пятого тура украинской Премьер-Лиги.
Днепр-1 - ПФК Львов 2:3
Голы: Полевой, 56, Кулиш, 67 - Абнер, 34, Пернамбуко, 51, Шина, 88 (с пенальти)
Днепр-1: Клищук - Сафронов (Романюк, 46), Гуйе, Логинов, Полевой - Батагов, Загальский (Когут, 46) - Чичиков, Коркишко (Назаренко, 61), Булеца - Кулиш.
ПФК Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Квасный - Мартан, Приймак - Шина, Пернамбуко (Висенте, 71), Педро (Липе, 46) - Абнер (Богунов, 54).
Предупреждения: Чичиков, Гуйе, Полевой - Гончар, Шина, Борзенко.
Удаление: Гуйе, 87 (повторное предупреждение)
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