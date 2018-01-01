Михайличенко: Всегда старался оставаться внутри футбола

Алексей Михайличенко признался, что всегда следил за футболом не в качестве болельщика.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко заявил, что никогда не уходил далеко от футбола и всегда за ним следил, работая в структуре клуба.

"При Олеге Владимировиче Блохине я все же немножко был в тренерском процессе. Помощником, но все равно был. Я далеко от футбола не уходил, потому что контролировал селекционные процессы, просматривал много матчей.

Всегда старался оставаться внутри футбола. Все равно я смотрел футбол с трибуны не как болельщик, а как специалист", - сказал Михайличенко в єфире программы Профутбол.

Отметим, что в первом матче Динамо во главе с Михайличенко киевляне сыграли вничью с Олимпиком - 1:1.