Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Михайличенко: Всегда старался оставаться внутри футбола

Комментариев: 0
Алексей Михайличенко признался, что всегда следил за футболом не в качестве болельщика.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко заявил, что никогда не уходил далеко от футбола и всегда за ним следил, работая в структуре клуба.

"При Олеге Владимировиче Блохине я все же немножко был в тренерском процессе. Помощником, но все равно был. Я далеко от футбола не уходил, потому что контролировал селекционные процессы, просматривал много матчей.

Всегда старался оставаться внутри футбола. Все равно я смотрел футбол с трибуны не как болельщик, а как специалист", - сказал Михайличенко в єфире программы Профутбол.

Отметим, что в первом матче Динамо во главе с Михайличенко киевляне сыграли вничью с Олимпиком - 1:1.

Поделись:
Теги: Динамо, Алексей Михайличенко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь