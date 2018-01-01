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Шахтер назвал цену, за которую отпустит Тайсона в Рому - СМИ

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"Волки" пока не готовы платить такую сумму за бразильца.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Полузащитник Шахтера Тайсон может перейти в Рому. Об этом сообщает портал Roma News.

По информации источника, "волки" рассматривают возможность приобретения бразильского хавбека. Однако руководство итальянского клуба недовольно ценником, который выставил на Тайсона. Сообщается, что "горняки" запросили за 31-летнего футболиста 30 млн евро.

Рома не готова платить такие деньги за бразильца, поэтому в римском клубе надеются, что Шахтер уменьшит цену.

Напомним, Тайсон перешел в Шахтер в 2013-м году из Металлиста. Действующий контракт бразильца с горняками действует до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рома нацелилась на украинского форварда Гента Романа Яремчука.

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Теги: Тайсон, Рома, Италия, Шахтер, Украина
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