Вербич: Нет времени оглядываться назад

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич после результативной ничьей с Олимпиком заявил, что его разочаровала несправедливость.

Отметим, что футболист получил красную карточку на 85-й минуте встречи за неспортивное поведение.

Читай также: Суркис: Мы уже столько терпели, надо еще немножко потерпеть

"Что я могу сказать об игре? Ну, иногда такие моменты, как этот, случаются. Но больше, чем гнев, только разочарование несправедливостью. Однако у нас нет времени оглядываться назад. Нужно сосредоточиться на будущем", - написал Вербич на своей страничке в Twitter.

What can I say about the game?

Well.. there comes moments like this, but bigger than anger is disappointment by injustice 😔. But we have no time to look back, only focus on the future 🙏🏻 pic.twitter.com/uMY0QYvBac