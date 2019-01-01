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Вербич: Нет времени оглядываться назад

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Игрок киевского клуба считает, что команде необходимо думать о следующих играх.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич после результативной ничьей с Олимпиком заявил, что его разочаровала несправедливость.

Отметим, что футболист получил красную карточку на 85-й минуте встречи за неспортивное поведение.

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"Что я могу сказать об игре? Ну, иногда такие моменты, как этот, случаются. Но больше, чем гнев, только разочарование несправедливостью. Однако у нас нет времени оглядываться назад. Нужно сосредоточиться на будущем", - написал Вербич на своей страничке в Twitter.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Олимпик.

Ранее Виктор Леоненко заявил, что игроки Динамо не готовы умереть за тренера.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо Киев, Динамо, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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