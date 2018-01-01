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Марлос провел 200-й матч в составе Шахтера

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Полузащитник "горняков" провел свой юбилейный матч за клуб.
Марлос
Марлос
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер обыграл Мариуполь со счетом 5:1 в матче 5-го тура чемпионата Украины.

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Этот поединок стал 200-м для полузащитника Марлоса в стане "горняков". По ходу встречи хавбек отличился результативной передачей на Тете и покинул поле на 65-й минуте поединка, уступив место Дентиньо.

Напомним, Марлос стал игроком Шахтера в 2014-м году, перейдя из Металлиста. В футболке "оранжево-черных" 31-летний хавбек забил 59 голов и совершил 50 ассистов.

Вместе с донецким клубом игрок сборной Украины завоевал три чемпионских титула, четыре Кубка и два Суперкубка Украины.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Мариуполь.

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Теги: Марлос, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Шахтер, Шахтер Донецк, футбол
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