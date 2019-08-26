Луческу: В мире после 19 лет молодежь растет профессионально, в Украине - идет на спад

Экс-наставник Шахтера поделился мнением о футбольном образовании в Украине.

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу поделился своим мнением о проблемах в развитии потенциала у молодых украинских футболистов, а также поделился мнением об игре полузащитника “горняков“ Виктора Коваленко.

Читай также: Луческу: Динамо - Шахтер? Это далеко от того, что было раньше

“Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе. От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола - что случается с игроками в период от 19 до 21 года.

Когда-то говорил, что Коваленко может стать лучшим игроком, чем Шевченко. По тому, как он стартовал, как выступал в молодежной Лиге чемпионов. Очень талантливый футболист, но потом как-то сник.

Читай также: Экс-игрок Динамо: Советую всем футболистам выбирать Шахтер

Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодежь растет как профессионалы, в Украине этот профессионализм идет на спад. Не думаю, что это проблема денег. Скорее обучения и футбольного образования.

Уверен, Коваленко вырастет. Сначала в Шахтере был плеймейкером Жадсон, он ушел - пришел Мхитарян. Потом Генриха моментально сменил Тейшейра. Так же должно было быть с Коваленко“, - рассказал Лученко в программе Профутбол.

Отметим, что Коваленко впервые после травмы сыграл за Шахтер. В матче 5-го тура УПЛ “горняки“ обыграли Мариуполь со счетом 5:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Ранее Мирча Луческу раскритиковал работу Паулу Фонсеки в Шахтере, в особенности в вопросе по работе с молодыми игроками.