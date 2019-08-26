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Леоненко: Куда били игроки Динамо?

Комментариев: 3
Виктор Леоненко подвел итоги ничейного поединка киевлян с Олимпиком.
Леоненко раскритиковал игру Динамо в матче против Олимпика
Леоненко раскритиковал игру Динамо в матче против Олимпика
ФК Динамо Киев

Бывший футболист и эксперт телеканалов Футбол 1/2 Виктор Леоненко высказался по поводу игры киевского Динамо в матче против донецкого Олимпика.

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"Динамо нанесло 21 удар по воротам, из них 5 - в створ. Куда они били? Это же даже не преимущество. Владение мячом тоже надо смотреть: где этот мяч был? Около штрафной, в центре поля?

Почему я не люблю эти цифры - это специально для тренеров, чтобы тренер мог напихать кому-то из футболистов. Кажется, что 21 удар - это ничего себе преимущество. А на самом деле, моментов практически и не было.

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Играли без ворот. Даже Алексей Михайличенко отметил, что первый тайм был провальный. Все готовы умереть, но я чего-то не вижу, что за тренера они готовы умереть", - цитирует Леоненко сайт телеканалов Футбол 1/2.

Напомним, Динамо сыграло вничью с Олимпиком в матче 5-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, Виктор Леоненко
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Источник: footballua.tv

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.08.2019, 12:07
Оценка:  0
гость
Спартак Чемпион
гость  (аноним)  26.08.2019, 11:16
Оценка:  -2
гость
Болею за Шахтёр, идёт на х...у...й динамо.
SINOBI-LIFE    26.08.2019, 11:53
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Ну и ДЛБ!!!
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