Леоненко: Куда били игроки Динамо?

Виктор Леоненко подвел итоги ничейного поединка киевлян с Олимпиком.

Бывший футболист и эксперт телеканалов Футбол 1/2 Виктор Леоненко высказался по поводу игры киевского Динамо в матче против донецкого Олимпика.

Читай также: Суркис: Мы уже столько терпели, надо еще немножко потерпеть

"Динамо нанесло 21 удар по воротам, из них 5 - в створ. Куда они били? Это же даже не преимущество. Владение мячом тоже надо смотреть: где этот мяч был? Около штрафной, в центре поля?

Почему я не люблю эти цифры - это специально для тренеров, чтобы тренер мог напихать кому-то из футболистов. Кажется, что 21 удар - это ничего себе преимущество. А на самом деле, моментов практически и не было.

Читай также: Цыганков вошел в десятку лучших бомбардиров Динамо в УПЛ

Играли без ворот. Даже Алексей Михайличенко отметил, что первый тайм был провальный. Все готовы умереть, но я чего-то не вижу, что за тренера они готовы умереть", - цитирует Леоненко сайт телеканалов Футбол 1/2.

Напомним, Динамо сыграло вничью с Олимпиком в матче 5-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.