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Шахтер - Мариуполь 5:1 видео голов и обзор матча УПЛ

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"Горняки" уверенно лидируют в чемпионате Украины, имея в своем активе пять побед из пяти.

Марлос и Исмаили
Марлос и Исмаили
ФК Шахтер Донецк

В матче пятого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер встречался с Мариуполем.

"Горняки" без проблем добыли очередные три очка (5:1), устроив голевую феерию в этой встрече.

Шахтер — Мариуполь 5:1
Голы: Тете, 8, 11, Мораес, 12, Тайсон, 62 (с пенальти), Маркос Антонио, 83 — Вакула, 78.

Шахтер: Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко (Бондарь, 46), Исмаили — Степаненко (Маркос Антонио, 46) — Марлос (Дентиньо, 65), Коваленко, Тете, Тайсон — Мораес.

Мариуполь: Гальчук — Быков, Яворский, Дава — Полегенько, Мишнев, Федорчук, Чоботенко (Петерман, 59) — Путря (Байдал, 72), Тищенко, Вакула.

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