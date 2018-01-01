Шахтер разгромил Мариуполь, забив пять голов

"Горняки" продолжили свою серию до 5 побед в УПЛ.

В матче пятого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер встречался с Мариуполем.

Подопечные Каштру не оставили шансов своему сопернику (5:1), пять раз поразив его ворота. “Горняки“ доминировали по ходу всей встречи, что и дало свои плоды.

Голевая феерия в исполнении донецкого клуба, тогда как Мариуполь вынужден довольствоваться только одним взятием ворот в исполнении Вакулы.

Шахтер — Мариуполь 5:1

Голы: Тете, 8, 11, Мораес, 12, Тайсон, 62 (с пенальти), Маркос Антонио, 83 — Вакула, 78.

Шахтер: Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко (Бондарь, 46), Исмаили — Степаненко (Маркос Антонио, 46) — Марлос (Дентиньо, 65), Коваленко, Тете, Тайсон — Мораес.

Мариуполь: Гальчук — Быков, Яворский, Дава — Полегенько, Мишнев, Федорчук, Чоботенко (Петерман, 59) — Путря (Байдал, 72), Тищенко, Вакула.