Цыганков вошел в десятку лучших бомбардиров Динамо в УПЛ
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков вошел в десятку самых результативных футболистов в истории киевского клуба, которые забивали в украинской Премьер-лиге.
В матче пятого тура чемпионата Украины против донецкого Олимпика (1:1)украинский хавбека забил свой 35-й гол в УПЛ, который позволил ему обойти в этом рейтинге нигерийца Брауна Идейе.
Стоит отметить, что всего Цыганков сыграл 82 матча в украинской Премьер-лиге.
Топ-10 лучших бомбардиров Динамо в УПЛ выглядит следующим образом:
1. Сергей Ребров - 113 голов (242 матча)
2. Андрей Ярмоленко - 99 (228)
3. Максим Шацких - 97 (215)
4. Андрей Шевченко - 83 (172)
5. Виктор Леоненко - 61 (98)
6. Олег Гусев - 58 (296)
7. Артем Милевский - 57 (178)
8. Валентин Белькевич - 51 (224)
9. Диого Ринкон - 47 (129)
10. Виктор Цыганков - 35 (82)
Полная версия правил