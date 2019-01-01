Цыганков вошел в десятку лучших бомбардиров Динамо в УПЛ

Украинский хавбек вписал свое имя в историю киевского клуба.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков вошел в десятку самых результативных футболистов в истории киевского клуба, которые забивали в украинской Премьер-лиге.

В матче пятого тура чемпионата Украины против донецкого Олимпика (1:1)украинский хавбека забил свой 35-й гол в УПЛ, который позволил ему обойти в этом рейтинге нигерийца Брауна Идейе.

Стоит отметить, что всего Цыганков сыграл 82 матча в украинской Премьер-лиге.

Топ-10 лучших бомбардиров Динамо в УПЛ выглядит следующим образом:

1. Сергей Ребров - 113 голов (242 матча)

2. Андрей Ярмоленко - 99 (228)

3. Максим Шацких - 97 (215)

4. Андрей Шевченко - 83 (172)

5. Виктор Леоненко - 61 (98)

6. Олег Гусев - 58 (296)

7. Артем Милевский - 57 (178)

8. Валентин Белькевич - 51 (224)

9. Диого Ринкон - 47 (129)

10. Виктор Цыганков - 35 (82)