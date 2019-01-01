Заря минимально обыграла Карпаты

Луганский клуб расположился на третьей строчке, имея в своем активе 10 пунктов.

В матче пятого тура украинской Премьер-лиги львовские Карпаты на своем стадионе принимали луганскую Зарю.

Подопечные Скрипника оказались сильнее своего соперника, однако в этом матче был забит всего один гол.

Форвард Зари Филипп Будковский выиграл верховую борьбу во время подачи углового и отправил мяч в сетку ворот на 58 минуте встречи, установив окончательный счет в матче.

Карпаты — Заря 0:1

Гол: Будковский, 58.

Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак — Гуцуляк, Клец (Войковиц, 80), Вербный, Халл — Ди Франко (Лейоус, 73), Понде (Жоао Диого, 73).

Заря: Шевченко — Каменюка (Тымчик, 90), Белый, Чеберко, Михайличенко — Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 77), Иванисеня, Хомченовский — Будковский, Русин (Леднев, 72).

Предупреждения: Ди Франко — Каменюка, Иванисеня, Хомченовский, Белый, Будковский.