Суркис: Мы уже столько терпели, надо еще немножко потерпеть

Президент Динамо поделился впечатлениями от ничьи с Олимпиком.

Президент киевлян Игорь Суркис в комментарии FootballHub прокомментировал игру своей команды в матче с Олимпиком.

“Команде сегодня не удалось победить, это же футбол. Надо выше голову держать, готовиться к следующим матчам. Оступиться может любая команда. Не вижу ничего страшного. Понятно, что команда находилась в определенном кризисе. Не удалось тренерскому штабу в первом матче одержать победу. Все победы впереди, я в этом не сомневаюсь.

Заходил к команде, поддержал. Они расстроены, естественно. Во втором тайме они делали все возможное, чтобы выиграть, но не получилось. Исполнительское мастерство подвело.

Цыганков оживает, Вербич оживает. Во втором тайме уже была фланговая игра, скоростная. Было видно, что ребята начинают воспринимать то, что предлагает тренерский штаб. Но всему свое время. Никто не хотел терять эти два очка. Могли, кстати, и проиграть. Такие мячи пропускать... У меня даже нет слов. Надо продолжать работать дальше. Чудес же не бывает, они же не волшебники. Объяснить за неделю и исправить ошибки, которые были – невозможно. Сейчас опять будет перерыв. Должны начать воспринимать требования, которые предложил новый тренерский штаб. Если они это воспримут и будут играть быстрее, на скоростях, что присуще было всегда Динамо, а не катание мяча в средине поля. Тогда, думаю, придут голы и победы. Надо набраться терпения. Мы уже столько терпели, надо еще немножко потерпеть.

Надо выиграть 2-3 матча, тогда придет спокойствие и уверенность. Самое главное, чтобы пришла уверенность в то, что они делали всю неделю с двухразовыми тренировками, большими нагрузками. Они должны верить, что это даст свои плоды“, – рассказал Игорь Суркис.