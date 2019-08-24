Динамо - Олимпик 1:1 Видео голов и обзор матча УПЛ
В матче 5-го тура чемпионата Украины киевское Динамо сыграло вничью с донецким Олимпиком.
В начале второго тайма Политыло открыл счет в матче, но спустя 10 минут Цыганков сумел восстановить равновесие потрясающим ударом из-за пределов штрафной.
Смотрите видео голов и обзор поединка.
Динамо — Олимпик 1:1
Голы: Цыганков, 62 — Политыло, 52.
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Шепелев (Де Пена, 79), Кадири — Цыганков, Родригес (Соль, 84), Вербич.
Олимпик: Бетим — Снурницын, Зотько (Трубочкин, 51), Гришко, Цымбалюк — Завийский, Драман, Пасич Е., Тейшера (Имери, 90+3), Политыло — Матар (Захеди, 90+5).
Предупреждения: Бурда, Кадар, Кадири — Завийский, Салу.
Удаления: Вербич, 85 (неспортивное поведение) — Гришко, 68 (грубая игра)
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