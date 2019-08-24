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Динамо сыграло вничью с Олимпиком

Комментариев: 5
Кивеляне разошлись миром с подопечными Шевчука.
Динамо - Олимпик 1:1
Динамо - Олимпик 1:1
ФК Динамо Киев

Динамо провело первый матч после назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера. В поединке 5-го тура чемпионата Украины киевляне не смогли обыграть Олимпик - 1:1.

Первый тайм прошел спокойно, команды не стремились идти в атаку. А вот после перерыва игра заметно активизировалась. Уже на 52-й минуте гости неожиданно для всех повели в счете - Политыло прострелил в дальний угол ворот Бойко. 

Однако спустя 10 минут киевляне отыгрались. Постарался Цыганков, который потрясающим ударом с угла штрафной отправил мяч в ворота.

После этого на поле вскипели нешуточные страсти. Сначала арбитр матча вручил красную карточку Гришко, а уже в конце поединка - и Вербичу.

Динамо — Олимпик 1:1
Голы: Цыганков, 62 — Политыло, 52.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Шепелев (Де Пена, 79), Кадири — Цыганков, Родригес (Соль, 84), Вербич.

Олимпик: Бетим — Снурницын, Зотько (Трубочкин, 51), Гришко, Цымбалюк — Завийский, Драман, Пасич Е., Тейшера (Имери, 90+3), Политыло — Матар (Захеди, 90+5).

Предупреждения: Бурда, Кадар, Кадири — Завийский, Салу.

Удаления: Вербич, 85 (неспортивное поведение) — Гришко, 68 (грубая игра)

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Теги: Динамо, олимпик, УПЛ, Украина, футбол
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  24.08.2019, 22:22
Оценка:  0
гость
Сука всех игроков Динамо этот баласт ( кроме Цыганкова ) в мешок и с моста в воду
гость  (аноним)  24.08.2019, 22:19
Оценка:  0
гость
Дальше болею за Шахтёр.
гость  (аноним)  24.08.2019, 22:18
Оценка:  0
гость
Суркис - ну тебя на х....у...й с такой командой.
гость  (аноним)  24.08.2019, 22:17
Оценка:  0
гость
ха ха ха Дынамо это ДНО , Шахтер чемпион !!! Суркис браво !!!
гость  (аноним)  24.08.2019, 22:14
Оценка:  0
гость
Динамо превратилось в болото , игра не поддается ни какой критике на поле был хаос , футболисты не знали как играть против 11 потом 10 игроков Олимпика , они на столько слабые что ни Михайличенко , ни Вернидуб ни Гвардиола ни чего с ними не сделают
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