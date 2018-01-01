Александрия - Десна 0:3 Видео голов и обзор матча УПЛ
В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги Десна [[link_local link_article_id="1065870"]]на выезде разгромила Александрию[[/link_local]]. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
Смотрите видео голов и обзор этого поединка.
Александрия — Десна 0:3
Голы: Д. Фаворов, 50 (с пенальти), Кузик, 69, Филиппов, 90
Александрия: Панькив — Лучкевич (Стецьков, 78), Дубра, Шендрик, Мирошниченко — Протасов (Бухал, 52), Банада, Гречишкин, Третьяков — Ситало, Безбородько (Шастал, 56)
Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Богданов (Домбровский, 80) — Калитвинцев (Конопля, 89), А. Фаворов, Кузик — Дегтярев (Филиппов, 68)
Предупреждения: Мирошниченко, Лучкевич, Банада, Шастал — Д. Фаворов, Богданов
Удаление: Мирошниченко, 48 (повторное предупреждение)
Полная версия правил