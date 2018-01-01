Десна разгромила Александрию на выезде

Черниговский коллектив без проблем обыграл бронзового призера УПЛ.

В матче 5-го тура чемпионата Украины Десна крупно обыграла Александрию. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все главные события поединка произошли во втором тайме. Сначала главный арбитр удалил с поля игрока хозяев Дениса Мирошниченко - хавбек грубо сфолил в своей штрафной против Фаворова, который сразу же и реализовал пенальти.

Спустя почти 20 минут Десна забила второй мяч - отличился Орест Кузык. А на 90-й минуте встречи Филиппов довел счет до разгромного.

Счет в матче был открыт во втором тайме.

Александрия — Десна 0:3

Голы: Д. Фаворов, 50 (с пенальти), Кузик, 69, Филиппов, 90

Александрия: Панькив — Лучкевич (Стецьков, 78), Дубра, Шендрик, Мирошниченко — Протасов (Бухал, 52), Банада, Гречишкин, Третьяков — Ситало, Безбородько (Шастал, 56)

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Богданов (Домбровский, 80) — Калитвинцев (Конопля, 89), А. Фаворов, Кузик — Дегтярев (Филиппов, 68)

Предупреждения: Мирошниченко, Лучкевич, Банада, Шастал — Д. Фаворов, Богданов

Удаление: Мирошниченко, 48 (повторное предупреждение)