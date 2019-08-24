Шахтер выйдет на матч с Мариуполем в форме в честь 150-летия Донецка

Донецкий клуб оригинально решил отпраздновать день рождения родного города.

Шахтер выйдет на матч с Мариуполем в специальной форме ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 25-го августа, донецкий Шахтер на своем поле примет Мариуполь в рамках 5-го тура чемпионата Украины.

Читай также: Защитник Мариуполя: Мы постараемся отобрать у Шахтера очки

Как сообщает пресс-служба “горняков“, на этот поединок команда выйдет в специальной форме, которая приурочена к 150-летию со дня основания Донецка.

На футболке будет изображен герб Донецка, а дополнит рисунок надпись “150 лет“.

Ранее сообщалось, что ирландский боец Конор Макгрегор покрасовался в футболке Шахтера.