Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер выйдет на матч с Мариуполем в форме в честь 150-летия Донецка

Комментариев: 0
Донецкий клуб оригинально решил отпраздновать день рождения родного города.
Шахтер выйдет на матч с Мариуполем в специальной форме
Шахтер выйдет на матч с Мариуполем в специальной форме
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 25-го августа, донецкий Шахтер на своем поле примет Мариуполь в рамках 5-го тура чемпионата Украины.

Читай также: Защитник Мариуполя: Мы постараемся отобрать у Шахтера очки

Как сообщает пресс-служба “горняков“, на этот поединок команда выйдет в специальной форме, которая приурочена к 150-летию со дня основания Донецка.

На футболке будет изображен герб Донецка, а дополнит рисунок надпись “150 лет“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚒ «Шахтер» выйдет на матч с «Мариуполем» в особенной форме в честь 150-летия Донецка ⚒ ⠀ На игровые футболки будет нанесен логотип города, который в день поединка отмечает юбилей. #Донецк ⠀ ⚒ #Shakhtar will appear for the match vs Mariupol in a special outfit in honour of the 150th foundation anniversary of #Donetsk ⚒ ⠀ Player shirts will feature the logo of the city that marks its anniversary on the matchday. ⠀ ⚒ «Шахтар» вийде на матч із «Маріуполем» в особливій формі на честь 150-річчя Донецька ⚒ ⠀ На ігрові футболки буде нанесено логотип міста, яке в день поєдинку святкує ювілей. #Донецьк

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Ранее сообщалось, что ирландский боец Конор Макгрегор покрасовался в футболке Шахтера.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, форма, герб
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь