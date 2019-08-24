Шахтер выйдет на матч с Мариуполем в форме в честь 150-летия Донецка
В воскресенье, 25-го августа, донецкий Шахтер на своем поле примет Мариуполь в рамках 5-го тура чемпионата Украины.
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Как сообщает пресс-служба “горняков“, на этот поединок команда выйдет в специальной форме, которая приурочена к 150-летию со дня основания Донецка.
На футболке будет изображен герб Донецка, а дополнит рисунок надпись “150 лет“.
⚒ «Шахтер» выйдет на матч с «Мариуполем» в особенной форме в честь 150-летия Донецка ⚒ ⠀ На игровые футболки будет нанесен логотип города, который в день поединка отмечает юбилей. #Донецк ⠀ ⚒ #Shakhtar will appear for the match vs Mariupol in a special outfit in honour of the 150th foundation anniversary of #Donetsk ⚒ ⠀ Player shirts will feature the logo of the city that marks its anniversary on the matchday. ⠀ ⚒ «Шахтар» вийде на матч із «Маріуполем» в особливій формі на честь 150-річчя Донецька ⚒ ⠀ На ігрові футболки буде нанесено логотип міста, яке в день поєдинку святкує ювілей. #Донецьк
Ранее сообщалось, что ирландский боец Конор Макгрегор покрасовался в футболке Шахтера.
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