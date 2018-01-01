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Экс-игрок Динамо: Советую всем футболистам выбирать Шахтер

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Бразильского футболисто разочаровало время, проведенное в киевском клубе.
Витор Буэно
Витор Буэно
ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник киевского Динамо Витор Буэно посоветовал другим игрокам выбирать донецкий Шахтер вместо “бело-синих“.

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“Мой опыт в Динамо был не очень хорошим в профессиональном плане. Я мало играл, но это жизнь, и это послужило мне уроком. Причиной была не моя плохая работа на тренировках, а решение тренера. Я не боюсь об этом говорить.

Если говорить о Киеве, то мне очень нравится этот красивый город. Но все же, футболистам я бы посоветовал выбирать Шахтер. Там любят бразильцев и позволяют им играть. Но, объективно, Динамо - хорошая команда“, - цитирует Буэно UOL Esporte со ссылкой на SporTV.

Напомним, Витор Буэно выступал за Динамо в аренде из Сантоса с 2018 по 2019 год. За год аренды он отыграл лишь 4 матча. Сейчас Буэно выступает за Сан-Паулу.

Ранее сообщалось, что Витор Буэно доплатил из своего кармана, чтобы покинуть Динамо.

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Теги: Витор Буэно, Динамо, Динамо Киев, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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