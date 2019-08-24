Суркис: Болельщики Динамо являются не только патриотами клуба, но и патриотами Украины

Владелец киевского клуба поздравил украинцев с национальным праздником.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поздравил болельщиков клуба и своих соотечественников с национальным праздником - Днем независимости Украины.

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“Для нашего клуба всегда было большой честью играть и побеждать ради славы нашей страны. Болельщики киевского Динамо являются не только патриотами своего клуба, но и искренними патриотами Украины.

Уверен, что вместе мы достигнем побед как в футболе, так и во всех остальных сферах нашей жизни“, - передает слова Суркиса пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины поздравили украинцев с Днем независимости.