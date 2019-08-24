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Суркис: Болельщики Динамо являются не только патриотами клуба, но и патриотами Украины

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Владелец киевского клуба поздравил украинцев с национальным праздником.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поздравил болельщиков клуба и своих соотечественников с национальным праздником - Днем независимости Украины.

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“Для нашего клуба всегда было большой честью играть и побеждать ради славы нашей страны. Болельщики киевского Динамо являются не только патриотами своего клуба, но и искренними патриотами Украины.

Уверен, что вместе мы достигнем побед как в футболе, так и во всех остальных сферах нашей жизни“, - передает слова Суркиса пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины поздравили украинцев с Днем независимости.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, вне игры, День Независимости Украины
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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Комментариев (1)
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Мыкола    24.08.2019, 14:11
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Мыкола
Одна шайка фашиствующих бандюганов !
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