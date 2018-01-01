Динамо - Олимпик: видео онлайн трансляция матча чемпионата Украины

Следите за событиями матча 5-го тура УПЛ в онлайн трансляции на нашем сайте.

Динамо - Олимпик: видео онлайн трансляция football.ua

Сегодня, 24-го августа, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины между киевским Динамо и донецким Олимпиком.

Читай также: Динамо подготовило новое командное фото

Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Следите за событиями этого поединка в видео онлайн трансляции, которая стартует в 19:10:

Отметим, что этот поединок станет первым для Алексея Михайличенко в качестве нового тренера Динамо.