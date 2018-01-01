Динамо - Олимпик: видео онлайн трансляция матча чемпионата Украины
Следите за событиями матча 5-го тура УПЛ в онлайн трансляции на нашем сайте.
Сегодня, 24-го августа, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины между киевским Динамо и донецким Олимпиком.
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Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский и начнется в 19:30 по киевскому времени.
Следите за событиями этого поединка в видео онлайн трансляции, которая стартует в 19:10:
Отметим, что этот поединок станет первым для Алексея Михайличенко в качестве нового тренера Динамо.
Полная версия правил