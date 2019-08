Сегодня, 24-го августа, Украина празднует главный национальный праздник - День независимости.

Поздравить страну с этим решил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Горжусь быть украинцем", - написал Шевченко на своей страничке в Twitter.

Я пишаюся бути Українцем !

I am proud to be Ukrainian 🇺🇦#IndependenceDay #Ukraine pic.twitter.com/OXh95cRGlz