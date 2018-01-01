Шевченко: Горжусь быть украинцем
Главный тренер сборной Украины поздравил страну с Днем независимости.
Сегодня, 24-го августа, Украина празднует главный национальный праздник - День независимости.
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Поздравить страну с этим решил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
"Горжусь быть украинцем", - написал Шевченко на своей страничке в Twitter.
Я пишаюся бути Українцем !— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 24 августа 2019 г.
I am proud to be Ukrainian 🇺🇦#IndependenceDay #Ukraine pic.twitter.com/OXh95cRGlz
Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины поздравили с Днем независимости.
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