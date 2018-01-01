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Шевченко: Горжусь быть украинцем

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Главный тренер сборной Украины поздравил страну с Днем независимости.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

Сегодня, 24-го августа, Украина празднует главный национальный праздник - День независимости.

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Поздравить страну с этим решил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Горжусь быть украинцем", - написал Шевченко на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины поздравили с Днем независимости.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, вне игры, День Независимости Украины
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