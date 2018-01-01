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Игроки национальной сборной поздравили с Днем независимости Украины

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Украинские футболисты поздравили Украину с государственным праздником.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
УАФ

Футболисты украинской сборной стали героями видеоролика ко Дню независимости Украины.

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С праздником Украину поздравили Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Безус, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Роман Яремчук, Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Сергей Кривцов.

Ранее сообщалось, что Александр Усик ярко ответил российскому фанату в День украинского флага.

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Теги: сборная Украины по футболу, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Безус, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Роман Яремчук, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, День Независимости Украины, футбол
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