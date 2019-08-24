Гримм посоветовал клубам обратиться в арбитражный суд по поводу вопроса о телепуле

По мнению Томаса Гримма, Спортивный арбитражный суд способен поставить точку в споре между лигой и некоторыми клубами.

Глава УПЛ Томас Гримм в очередной раз высказался о ситуации с телепулом в Украине и передачей некоторыми клубами прав на трансляцию матчей каналам, которые не являются официальными трансляторами.

"Мы предложим клубам все вопросы решить окончательно через независимый арбитражный трибунал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

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Передача дела в CAS позволит всем его участникам, во-первых, избежать необходимости проходить длительную процедуру в дисциплинарных органах УАФ (после чего стороны все равно могут оказаться в Лозанне), а во-вторых, обеспечить быстрое и конфиденциальное решение дела.

Главное, что это позволит футбольным соревнованиям УПЛ продолжаться без ненужных скандалов и отвлечений, которые в прошлом ему слишком часто мешали. Если CAS примет сторону клубов, заключивших отдельные контракты с трансляторами, УПЛ признает такое их право, а их трансляторов признает официальными трансляторами УПЛ, поставив таким образом точку в этом споре.

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Но если CAS примет решение в пользу УПЛ, пять клубов будут обязаны выполнить решение Общих сборов УПЛ от 18 июля 2019 года, расторгнуть контракты со своими трансляторами и разрешить трансляцию домашних матчей в соответствии с контрактом между УПЛ и ООО "Телерадиокомпания Украина".

В этом случае УПЛ не будет требовать никаких дисциплинарных или финансовых санкций в отношении пяти клубов", - приводит слова Гримма пресс-служба УПЛ.

Источник отмечает, что у клубов есть время до 1 сентября, чтобы ответить на данное предложение.

Ранее сообщалось, что медиахолдинг 1+1 ответил на обвинения в незаконности трансляций матчей УПЛ.