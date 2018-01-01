Заря дозаявила бразильского полузащитника
Футболист не прошел сборы с основной командой Зари.
Бразильский полузащитник Силас был внесен в заявку луганской Зари на сезон-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Футболист был внесен под привычным 96-м номером.
Силас не проходил сборы с основной командой луганчан. Главный тренер команды Виктор Скрипник заявлял, что на сборы отправлялись только те, кто пребывает в хорошей физической форме.
В минувшем сезоне Силас провел 33 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.
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