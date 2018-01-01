Заря дозаявила бразильского полузащитника

Футболист не прошел сборы с основной командой Зари.

Бразильский полузащитник Силас был внесен в заявку луганской Зари на сезон-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Футболист был внесен под привычным 96-м номером.

Силас не проходил сборы с основной командой луганчан. Главный тренер команды Виктор Скрипник заявлял, что на сборы отправлялись только те, кто пребывает в хорошей физической форме.

В минувшем сезоне Силас провел 33 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.