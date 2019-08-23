Милота дня: Бразильский экс-игрок Днепра поздравил украинцев с Днем флага

Матеус, который сейчас выступает в Китае, не забыл о национальном празднике Украины.

Бывший игрок Днепра Матеус посвятил публикацию на своей страничке в Instagram украинскому национальному празднику - Дню государственного флага.

Бразилец опубликовал фото развивающегося на ветру сине-желтого флага, добавив подпись: “Сегодня ее день“.

Отметим, что Матеус выступал за Днепр с 2011 по 2016 год, а потом перебрался в китайский Шицзячжуан Эвер Брайт.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера Ярослав Ракицкий прилетел в Киев.