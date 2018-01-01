Защитник Мариуполя: Мы постараемся отобрать у Шахтера очки

Бывший игрок Шахтера рассказал о состоянии перед матчем с "горняками" в чемпионате Украины.

В матче 5-го тура УПЛ донецкий Шахтер на своем поле примет Мариуполь. Своими ожиданиями от этого поединка поделился экс-защитник молодежки "горняков" Сергей Чоботенко, ныне выступающий за азовский клуб.

"Для нас главное было восстановится психологически после поражения от АЗ. Сейчас в команде хорошее настроение, готовимся к игре с "горняками". Времени унывать нет, впереди долгий чемпионат, поэтому идем дальше.

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Я сейчас в Мариуполе на полноценном контракте, и это будет моя первая игра против Шахтера. Для меня лично интересно проверить свои силы на фоне этой команды, всегда хотелось против них сыграть, и вот у меня появилась такая возможность.

Сможем ли отобрать очки у Шахтера? Мы постараемся это сделать. На каждую игру Мариуполь выходит с мыслью о победе. Конечно, мы будем ехать и на этот матч с мыслью отобрать очки", - приводит слова Чоботенко Football.ua

Ранее сообщалось, что Мариуполь арендовал у Шахтера нападающего Андрея Кулакова.