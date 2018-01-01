Дуэлунд не нуждается в операции и восстановится в течение двух недель

Датчанин может выйти на поле раньше заявленных сроков.

Главный врач первой команды киевского Динамо Леонид Миронов рассказал о текущем состоянии полузащитника Миккеля Дуэлунда, который получил повреждение и рисковал пропустить порядка 5-6 недель.

Специалист сообщил, что травма датчанина не настолько серьезная, как об этом сообщалось ранее, поэтому сроки восстановления 22-летнего хавбека составят гораздо меньшее количество времени, чем ранее заявленные.

"Медицинская служба Динамо после тщательного осмотра Дуэлунда в Украине в Институте травматологии у ведущих специалистов в области его травмы была не удовлетворена результатами заключений наших врачей и решила проконсультироваться у ведущих европейских специалистов в области травмы стопы в Дании и Германии.

После обследования сначала в одной стране, а вчера и в другой, они сделали однозначное заключение, что Миккель не нуждается в операции, а ему необходимо консервативное лечение и специальная физическая реабилитация в течение 12-14 дней. Операция не требуется, напротив – она даже может навредит", - сообщил Миронов.