Олимпик усилился македонским футболистом

Вингер перебрался в Украину из чемпионата Мальты.

Донецкий Олимпик заключил контракт с правым вингером Демиром Имери.

Читай также: Олимпик усилил состав нападающим из Ирана

Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, стороны подписали контракт, рассчитанный на 2,5 года. Македонский футболист будет выступать за новый клуб под 31-м игровым номером.

За свою карьеру Демир успел поиграть за македонские Шкендию, Горизонт и Ренова, албанский Камза, финский Кэми Сити, а последним клубом игрока был мальтийский Моста.

Отметим, что Олимпик в следующем матче сыграет с киевским Динамо. Матч состоится в субботу, 24-го августа, в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Олимпик уволил Жулио Сезара с поста главного тренера команды.