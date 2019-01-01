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Олимпик усилился македонским футболистом

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Вингер перебрался в Украину из чемпионата Мальты.
Демир Имери
Демир Имери
ФК Олимпик

Донецкий Олимпик заключил контракт с правым вингером Демиром Имери.

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Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, стороны подписали контракт, рассчитанный на 2,5 года. Македонский футболист будет выступать за новый клуб под 31-м игровым номером.

За свою карьеру Демир успел поиграть за македонские Шкендию, Горизонт и Ренова, албанский Камза, финский Кэми Сити, а последним клубом игрока был мальтийский Моста.

Отметим, что Олимпик в следующем матче сыграет с киевским Динамо. Матч состоится в субботу, 24-го августа, в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Олимпик уволил Жулио Сезара с поста главного тренера команды.

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Теги: Олимпик, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, трансфер
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