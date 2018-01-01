Каштру - об отставке Хацкевича: Я должен быть готов, чтобы этого не произошло со мной

Наставник Шахтера высказался об увольнении своего коллеги из киевского Динамо.

Киевское Динамо после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов отправило в отставку наставника команды Александра Хацкевича. Эту ситуацию прокомментировал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

“Удивила ли меня отставка? В футболе все возможно, и я не могу конкретно комментировать тот или иной эпизод. Тем более что решения принимают президенты, администрации клубов или сами наставники других команд.

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Как тренер, я должен быть готов, чтобы этого не произошло со мной, а если произойдет, то отреагировать как можно лучше. Вообще, тренер всегда расстраивается, уходя таким образом после стольких лет в клубе. Однако нужно принимать это и жить дальше“, - цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

Также португальский специалист высказался о новом тренере киевлян Алексею Михайличенко.

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“Михайличенко уже был чемпионом с Динамо в 2004 году. Очень хороший в прошлом футболист национальной сборной. Это тренер, который глубоко знает украинский футбол, и я уверен, что он проведет великолепную работу в Динамо.

Футбол всегда открыт ко всем, кто его понимает. Михайличенко здесь очень давно и прекрасно знает, куда и на что он шел“, - отметил Каштру.

Ранее Виктор Леоненко заявил, что Алексей Михайличенко не спасет Динамо, потому что команда находится в кризисе.