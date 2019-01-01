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УАФ создаст сборную Украины по киберфутболу

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Украина примет участие в отборе на чемпионат Европы по киберфутболу.
УАФ создаст команду по киберфутболу
УАФ создаст команду по киберфутболу
УАФ

УАФ приняла решение отправить команду в Лондон на отбор на чемпионат Европы по киберфутболу.

Украинская ассоциация футбола при поддержке УЕФА и Konami в конце этого года ноябре проведет всеукраинский отбор, по итогам которого будет сформирована национальная команда нашей страны. 

Отметим, что про регламент турнира будет сообщено дополнительно на сайте УАФ.

После соревнований будут выбраны два лучших игрока, которые представят Украину в европейском отборе, который состоится весной 2020-го года. Финал чемпионата Европы состоится 9-10 июля 2020-го года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины проведет спарринг с трехкратным чемпионом Африки.

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Теги: киберфутбол, Украина, УАФ, сборная Украины
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Источник: ffu.ua

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