Макгрегор покрасовался в футболке Шахтера

Известный боец UFC и донецкий клуб сотрудничают с одним спонсором.

Донецкий Шахтер в Stories на своей страничке в Instagram опубликовал фото известного экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

На снимке ирландец одет в футболку “горняков“.

“Вперед, Шахтер“, - гласит надпись на фотографии.

Стоит сказать, что у Макгрегора и Шахтера общий спонсор - Parimatch.

Ранее сообщалось, что Шахтер потроллил Динамо за вылет из Лиги чемпионов.