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Макгрегор покрасовался в футболке Шахтера

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Известный боец UFC и донецкий клуб сотрудничают с одним спонсором.
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
instagram.com/thenotoriousmma/

Донецкий Шахтер в Stories на своей страничке в Instagram опубликовал фото известного экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

На снимке ирландец одет в футболку “горняков“.

“Вперед, Шахтер“, - гласит надпись на фотографии.

Стоит сказать, что у Макгрегора и Шахтера общий спонсор - Parimatch.

Ранее сообщалось, что Шахтер потроллил Динамо за вылет из Лиги чемпионов.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, Конор Макгрегор
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