Макгрегор покрасовался в футболке Шахтера
Известный боец UFC и донецкий клуб сотрудничают с одним спонсором.
Донецкий Шахтер в Stories на своей страничке в Instagram опубликовал фото известного экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
На снимке ирландец одет в футболку “горняков“.
“Вперед, Шахтер“, - гласит надпись на фотографии.
Стоит сказать, что у Макгрегора и Шахтера общий спонсор - Parimatch.
Ранее сообщалось, что Шахтер потроллил Динамо за вылет из Лиги чемпионов.
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