Нападающий Шахтера может перебраться в Испанию

Густаво Бланко Лещук может вновь выступать в Испании.

Форвард донецкого Шахтера Густаво Бланко Лещук в скором времени может перебраться в испанскую Сегунду.

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По информации TODO FICHAJES, в трансфере футболиста заинтересован Кадис. Представители клуба уже ведут переговоры с “горнякам“. Условия сделки пока не разглашаются. Стоит сказать, что контракт с Шахтером рассчитан до лета 2020-го года.

Отметим, что в прошлом сезоне Бланко Лещук отыграл в аренде в испанской Малаге. Он провел 41 матч, в которых забил 9 голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера повредил кресты и вылетел на полгода.