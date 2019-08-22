Ракицкий прилетел в Киев

Экс-игрок Шахтера посетил столицу Украины вместе со своей женой.

Ярослав Ракицкие и его супруга Ольга instagram.com/rakitskyy_official/

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий, ныне выступающий в российском Зените, прилетел в Украину.

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Украинский футболист посетил Киев вместе со своей супругой. Об этом Ольга Ракицкая рассказала в Stories на своей страничке в Instagram.

“Прилетели за летом в Киев. В Питере мы уже забыли о том, что оно существует“, - написала супруга Ракицкого на фото.

Ранее сообщалось, что гол Ярослава Ракицкого был признан лучшим во второй половине минувшего сезона РПЛ.