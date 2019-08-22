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Ракицкий прилетел в Киев

Комментариев: 6
Экс-игрок Шахтера посетил столицу Украины вместе со своей женой.
Ярослав Ракицкие и его супруга Ольга
Ярослав Ракицкие и его супруга Ольга
instagram.com/rakitskyy_official/

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий, ныне выступающий в российском Зените, прилетел в Украину.

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Украинский футболист посетил Киев вместе со своей супругой. Об этом Ольга Ракицкая рассказала в Stories на своей страничке в Instagram.

“Прилетели за летом в Киев. В Питере мы уже забыли о том, что оно существует“, - написала супруга Ракицкого на фото.

Ранее сообщалось, что гол Ярослава Ракицкого был признан лучшим во второй половине минувшего сезона РПЛ.

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Теги: Ярослав Ракицкий, футбол, вне игры, Киев, Украина
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Комментариев (6)
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futbolprognoz    22.08.2019, 10:55
Оценка:  0
futbolprognoz
нахер вали отсюда. Почему его до сих пор не задержали?
гость  (аноним)  22.08.2019, 10:29
Оценка:  +2
гость
И про лето забудьте
гость  (аноним)  22.08.2019, 10:28
Оценка:  +3
гость
Вообще про Киев забудьте, и нехрен сюда приезжать, рагули отмороженные. Валите в Донецк
гость  (аноним)  22.08.2019, 10:24
Оценка:  +4
гость
А чего в Киев а не в Донецк?
SAId    22.08.2019, 10:11
Оценка:  +2
SAId
дерьмо
гость  (аноним)  22.08.2019, 10:10
Оценка:  +3
гость
Козломордым физкульт привет. Как там в на кацапстане, тайгу тушите?
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