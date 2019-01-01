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Сборная Украины U-18 обыграла Северную Македонию на турнире в Чехии

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По ходу встречи сборная Украины сумела отыграться и вырвать победу.
Сборная Украины U-18
Сборная Украины U-18
УАФ

Сборная Украины U-18 провела свой второй поединок на турнире памяти Вацлава Ежека, который проходит в Чехии. 

Подопечные Владимира Езерского обыграли сборную Северной Македонии. Наша команда смогла не только отыграться после пропущенного мяча на 5-й минуте, а вырвать положительный результат под конец встречи.

Стоит отметить, что голами в матче за нашу команду отметился Слюсар и Волынец.

Турнир Вацлава Ежека

Украина U-18 - Северная Македония U-18 2:1

Голы: Слюсар, 45, Волынец, 80 - ? 5

Украина (U-18): Зновенко, Изотов (Мащенко, 78), Кузык, Бражко Слюсар Тлумак, Волынец (Здырко, 90+2), Савенюк (Шуранов, 73), Коваль (Соловьев, 46), Кулалаев, Брук

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Теги: сборная Украины по футболу, футбол, турнир, U-18
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