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Чернат: Однажды Лобановский будто бы вызвал землетрясение, когд зашел в раздевалку

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Флорин был невероятно рад, что не знал тогда ни украинского, ни русского языка.
Флорин Чернат / Epoch Times Rom&#226;nia
Флорин Чернат / Epoch Times România

Экс-хавбек киевского Динамо Флорин Чернат прокомментировал работу Валерия Лобановского в качестве главного тренера "бело-синих" и рассказал, каков был наставник в ярости.

"В первой моей игре за Динамо Лобановский заявил, что поменяет меня, если я сыграю плохо. Когда в перерыве он пришел в раздевалку, то произошло землетрясение силой, наверное, баллов в 8.

Он не выделял кого-то конкретно, говорил о всех. Я был рад, что не знал язык. После такого я больше не попадал в такие ситуации", - цитирует Черната Digi Sport.

Ранее Лобановский был включен в список лучших тренеров в истории футбола.

За Динамо Чернат выступал с 2001 по 2009 год. За это время он выиграл с киевлянами пять чемпионатов Украины, четыре Кубка и два Суперкубка Украины.

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