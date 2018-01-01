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Суркис: Я неоднократно просил у Михайличенко прощения

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Президент Динамо вспомнил первый период пребывания Алексея Михайличенко во главе столичного клуба.
Суркис: Я неоднократно просил у Михайличенко прощения

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в эфире FootballHub признал, что в 2004 году поспешил с решением уволить Алексея Михайличенко с должности главного тренера команды.

"Михайличенко – хороший психолог. Он один из тех, кто по рекомендации Лобановского остался работать тренером Динамо.

Увольнение Михайличенко после Трабзонспора? Анализируя то, что я делал раньше, а я все-таки уже не молод, есть жизненный опыт, я считаю, что отнесся к нему неправильно, учитывая, как я вел себя с другими тренерами потом. Это было на эмоциях.

Хацкевич был уволен после трех попыток в Лиге чемпионов, а Михайличенко я уволил после одной игры, а еще был ответный матч впереди.

Мы попали в Лигу чемпионов, и я тогда подумал, что поступил правильно. Даже гениально, что убрал Михайличенко. Но потом я понял, что поступил неправильно. В дальнейшем я неоднократно просил у него прощения", – сказал Суркис.

 

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