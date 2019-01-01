Динамо подготовило новое командное фото

Киевляне сделали фотографию с новым тренерским штабом.

Киевское Динамо на своей официальной страничке в Twitter опубликовало новое командное фото сезона-2019/20.

На общей фотографии киевляне одеты в синюю форму, а не в белую, как на предыдущем фото. Впереди игроков красуется трофей, который недавно завоевала команда - Суперкубок Украины.

Читай также: Динамо провело первую тренировку под руководством нового тренера

На снимке запечатлен новый тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко, который заменил Александра Хацкевича. С прошлого штаба остались лишь тренер по вратарям Михаил Михайлов и тренер по физподготовке Виталий Кулиба.

Стоит сказать, что на фото отсутствуют защитник Денис Попов и полузащитник Миккель Дуэлунд.

Вашему вниманию также первое командное фото, которое было сделано до увольнения Хацкевича.

Ранее сообщалось, что полузащитнику Динамо Миккелю Дуэлунду вновь требуется сделать операцию.