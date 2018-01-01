Кубок Украины: Результаты жеребьевки второго предварительного раунда

На стадии второго предварительного раунда встретятся 26 команд.

В Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины, в которой приняли участие Александр Шовковский и Василий Кардаш.

На стадии второго предварительного раунда сыграют 26 команд - 10 победителей первого предварительного раунда, 15 команд Первой лиги и Арсенал-Киев.

Стоит отметить, что представитель Первой лиги Агробизнес из Волочиска автоматически квалифицировался на следующую стадию турнира, так как в соперники им выпал киевский Арсенал, который снялся с розыгрыша.

Второй предварительный раунд Кубка Украины:

Альянс - Чайка

Николаев - Прикарпатье

Подолье - Волынь

Калуш - Минай

Верес - Рух

Авангард - Балканы

Диназ - Нива Винница

Черкащина-Академия - Кремень

Таврия-Симферополь - Буковина

Агробизнес - Арсенал-Киев (техническое поражение ФК Арсенал-Киев)

Волчанск - Оболонь-Бровар

Горняк-Спорт - МФК Металург

Ингулец - Металлист 1925.