Кубок Украины: Результаты жеребьевки второго предварительного раунда
В Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины, в которой приняли участие Александр Шовковский и Василий Кардаш.
На стадии второго предварительного раунда сыграют 26 команд - 10 победителей первого предварительного раунда, 15 команд Первой лиги и Арсенал-Киев.
Стоит отметить, что представитель Первой лиги Агробизнес из Волочиска автоматически квалифицировался на следующую стадию турнира, так как в соперники им выпал киевский Арсенал, который снялся с розыгрыша.
Второй предварительный раунд Кубка Украины:
Альянс - Чайка
Николаев - Прикарпатье
Подолье - Волынь
Калуш - Минай
Верес - Рух
Авангард - Балканы
Диназ - Нива Винница
Черкащина-Академия - Кремень
Таврия-Симферополь - Буковина
Агробизнес - Арсенал-Киев (техническое поражение ФК Арсенал-Киев)
Волчанск - Оболонь-Бровар
Горняк-Спорт - МФК Металург
Ингулец - Металлист 1925.
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