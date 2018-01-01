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Кубок Украины: Результаты жеребьевки второго предварительного раунда

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На стадии второго предварительного раунда встретятся 26 команд.
Кубок Украины: результаты жеребьевки
Кубок Украины: результаты жеребьевки
УАФ

В Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины, в которой приняли участие Александр Шовковский и Василий Кардаш.

На стадии второго предварительного раунда сыграют 26 команд - 10 победителей первого предварительного раунда, 15 команд Первой лиги и Арсенал-Киев.

Стоит отметить, что представитель Первой лиги Агробизнес из Волочиска автоматически квалифицировался на следующую стадию турнира, так как в соперники им выпал киевский Арсенал, который снялся с розыгрыша.

Второй предварительный раунд Кубка Украины:

Альянс - Чайка
Николаев - Прикарпатье
Подолье - Волынь
Калуш - Минай
Верес - Рух
Авангард - Балканы
Диназ - Нива Винница
Черкащина-Академия - Кремень
Таврия-Симферополь - Буковина
Агробизнес - Арсенал-Киев (техническое поражение ФК Арсенал-Киев)
Волчанск - Оболонь-Бровар
Горняк-Спорт - МФК Металург
Ингулец - Металлист 1925.

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Теги: Кубок Украины по футболу, футбол
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