Лобановский и Маслов - в топ-50 тренеров за всю историю футбола

Также в первую десятку попали Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.

Портал 90min составил рейтинг 50 лучших тренеров за всю историю футбола.

Так, среди топовых специалистов оказались два бывших тренера киевского Динамо - Виктор Маслов и Валерий Лобановский.

Первый оказался на 36-м месте. Отметилось, что данный наставник изобрел знаменитую тактическую схему 4-4-2, а также он является "отцом современного тактического мышление". Если говорить о титулах, то он с "бело-синими" выигрывал чемпионат СССР (1966, 1967, 1968), а также дважды - Кубок этой страны (1964, 1966).

Валерий Лобановский был определен на 23-ю позицию. Отмечается, что он стал первым, кто активно использовал спортивные научные исследования, а также пришел к тому, что команда-звезда важнее, чем отдельный яркий игрок. Украинец 8 раз становился чемпионом Советского Союза (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990), 6 раз выигрывал Кубок страны (1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990), 5 раз был чемпионом Украины (1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и трижды выигрывал Кубок Украины (1998, 1999, 2000). Кроме того, киевляне с Лобановским дважды побеждали в Кубке обладателей Кубков (1975, 1986).

Заметим, что топ-10 составили такие тренера (по убыванию): Алекс Фергюсон, Арриго Сакки, Ринульс Михельс, Хосеп Гвардиола, Джованни Трапаттони, Йохан Кройф, Эрнст Хаппель, Эленио Эррера, Жозе Моуринью и Боб Пейсли.