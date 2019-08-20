Экс-защитник Карпаты: Когда я играл в Украине, нам давали пострелять с автомата и базуки

Футболист рассказал про опыт игры в львовском клубе.

Экс-защитник львовских Карпат Данило Авелар, ныне выступающий за бразильский Коринтианс признался, что руководство "львовян" возило футболистов на военную базу.

"Когда я играл в Украине, наш тренер отвез нас на военную базу, чтобы мотивировать команду.

Мы стреляли из АК-47, а одному футболисту даже позволили выстрелить из базуки. Через два дня мы проиграли 0:5", - цитирует Авелара журналист Альберт Ортега.

Напомним, Авелар выступал за Карпаты с 2010 по 2013 года. После львовского периода он выступал в Шальке, Кальяри, Торино, Амьене и Коринтиансе.