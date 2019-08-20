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Экс-защитник Карпаты: Когда я играл в Украине, нам давали пострелять с автомата и базуки

Комментариев: 1
Футболист рассказал про опыт игры в львовском клубе.
Данило Авелар / jornaldebrasilia.com.br
Данило Авелар / jornaldebrasilia.com.br

Экс-защитник львовских Карпат Данило Авелар, ныне выступающий за бразильский Коринтианс признался, что руководство "львовян" возило футболистов на военную базу.

"Когда я играл в Украине, наш тренер отвез нас на военную базу, чтобы мотивировать команду.

Мы стреляли из АК-47, а одному футболисту даже позволили выстрелить из базуки. Через два дня мы проиграли 0:5", - цитирует Авелара журналист Альберт Ортега.

Напомним, Авелар выступал за Карпаты с 2010 по 2013 года. После львовского периода он выступал в Шальке, Кальяри, Торино, Амьене и Коринтиансе.

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Теги: Карпаты, УПЛ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  20.08.2019, 22:05
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гость
Правильно возило. Что бы ты мог из автомата дать 3,14 зды кацапским уродам воющим на донбасе против украинцев.
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