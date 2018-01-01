Мариуполь объявил об аренде игрока Шахтера
Андрей Кулаков стал игроком азовского клуба.
Нападающий Шахтера Андрей Кулаков перешел в Мариуполь.
Как сообщает пресс-служба азовского клуба, 20-летний футболист проведет в клубе один сезон на правах аренды.
Стоит сказать, что Кулаков еще не выступал на взрослом уровне. В минувшем сезоне он отыграл 28 матчей в молодежном первенстве Украины, отметившись 14 голами.
Ранее главный тренер Мариуполя Александр Бабич отметил, что они не являются фарм-клубом Шахтера.
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