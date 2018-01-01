Мариуполь объявил об аренде игрока Шахтера

Андрей Кулаков стал игроком азовского клуба.

Нападающий Шахтера Андрей Кулаков перешел в Мариуполь.

Как сообщает пресс-служба азовского клуба, 20-летний футболист проведет в клубе один сезон на правах аренды.

Стоит сказать, что Кулаков еще не выступал на взрослом уровне. В минувшем сезоне он отыграл 28 матчей в молодежном первенстве Украины, отметившись 14 голами.

Ранее главный тренер Мариуполя Александр Бабич отметил, что они не являются фарм-клубом Шахтера.