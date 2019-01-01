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Дуэлунду вновь придется сделать операцию

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Полузащитник Динамо испытывает серьезные проблемы с ногой.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Хавбек киевского Динамо Миккель Дуэлунд сообщил, что он вернется в строй приблизительно через 6 недель, так как ему вновь нужно сделать операцию на ноге.

“Моя нога не в идеальном состоянии на данный момент. Мне потребуется операция. Без футбола буду еще 5-6 недель. По правде говоря, очень устал от этого.

Я очень расстроен, так как даже не тренируюсь с командой. Досадно, что не могу помогать Динамо. Уже хочу показать свои способности новому тренерскому штабу.

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Это нелегко. Мне нравится Киев. Даже когда еду в Данию, чувствую, что мой дом - это Киев. Чувствую себя частью украинского общества. Психологически тяжело столько не играть. Уже жду окончания этого периода“, - цитирует Дуэлунда пресс-служба Динамо.

Напомним, в декабре 2018 года Миккелю Дуэлунду уже делали операцию на ноге. Он пропустил длительный отрезок времени, однако летом в очередной раз получил травму.

Ранее сообщалось, что Дуэлунд и Де Пена посетили Чернобыль.

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Теги: Миккель Дуэлунд, Динамо, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, вне игры, травма, операция
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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