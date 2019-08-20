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Представитель 1+1: УПЛ не считается с мнением Динамо при назначении времени матча

Комментариев: 1
Один из ведущих сотрудников медиахолдинга рассказал об очередном конфликте, связанным с показом матчей.
Игроки Динамо
Игроки Динамо
ФК Динамо Киев

В субботу, 24-го августа, Динамо сыграет с Олимпиком в рамках 5-го тура чемпионата Украины. УПЛ назначила этот поединок на 19:30 по киевскому времени.

По этому поводу высказался руководитель управления спортивных проектов 1+1 media Степан Щербачев.

"Тренерский штаб клуба Динамо просил назначить эту встречу на 17:00. Мы также были за это время, но Премьер-лига решила не считаться с мнением транслятора и Динамо, назначив свое время в 19:30.

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У нас в стране футбол как никогда нуждается в поддержке. И это для нас ключевая позиция. Рейтинги на ТВ - прямое следствие плохой работы Премьер-лиги, которая вместо того, чтобы разработать антикризисный план, увлеклась подковерной борьбой.

А результат такой: болельщики теряют интерес к футболу, не идут на стадион и перестают смотреть его даже дома. Телевидению футбол сегодня не приносит прибыль", - рассказал Щербачев в интервью журналу Футбол.

Ранее Степан Щербачев ответил на обвинения Денисова в незаконности трансляций матчей УПЛ.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, УПЛ, Украина, футбол, телетрансляция, 1 + 1 медиа, вне игры
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Комментариев (1)
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futbolprognoz    20.08.2019, 12:53
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futbolprognoz
динамовцам надо выходить из упл. Не продали права пенисову и теперь мстить решили...
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