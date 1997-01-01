TM Parimatch – партнер ФК Ворскла

Parimatch продолжает поддерживать украинский спорт и расширяет географию. В субботу украинские болельщики футбола узнали о еще одном партнерстве: футболисты ФК Ворскла вышли на игру с Днепр-1 с логотипами Parimatch на футболках.

Новое соглашение о сотрудничестве между брендами начало действовать 16 августа и рассчитано на один календарный сезон. В рамках контракта на форму клуба нанесены логотипы и шевроны торговой марки, реализуется брендинг стадиона и социальных сетей. Parimatch и ФК Ворскла планируют реализацию современных маркетинговых проектов, способных увеличить интерес полтавского зрителя к футболу. Не забудут бренды и о социальных проектах.

«ФК Ворскла – один из самых известных клубов Украины, который всегда борется за самые высокие места во всех турнирах. И сегодня нам очень важно стать партнерами украинского футбола в центре страны. Мы уверены, что наши совместные социальные инициативы помогут раскрыть новые футбольные таланты на Полтавщине, а команда порадует всех болельщиков хорошим результатом в этом сезоне» – прокомментировал начало партнерства представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

«Первым партнером нашего клуба в новом сезоне, о чем стало известно буквально накануне игры с Днепром-1, стала компания Parimatch. В последнее время мы не имели подобных достойных предложений от других потенциальных партнеров, которые могли бы разместить свои лого на игровой форме одной из лучших команд Украины. Переговорный процесс прошел слажено, мы обсудили все интересующие нас пункты договора о сотрудничестве, и скрепили все подписями» – вице-президент ФК Ворскла Олег Лысак.

Справка



ФК Ворскла Полтава

Команда основана 5 января 1955 года.

Предыдущие названия

• 1955—1965 — «Колхозник»

• 1965—1968 — «Колос»

• 1968—1969 — «Сельстрой»

• 1969—1973 — «Строитель»

• 1973—1984 — «Колос»

• 1984—2003 — «Ворскла»

• 2003—2005 — «Ворскла-Нефтегаз»

• С 2005 — «Ворскла»

Достижения

• Кубок УССР

o Обладатель (1): 1956

• Чемпионат Украины

o Бронзовый призёр (2): 1997, 2018

• Кубок Украины

o Обладатель (1): 2009

• Суперкубок Украины

o Финалист (1): 2009

• Первая лига Украины

o Чемпион (1): 1996

Участник Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА: 1997/1998, 1998/1999 (Кубок Интертото), 2000/2001, 2009/2010, 2011/2012 (групповой этап), 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 (групповой этап).

ТМ Parimatch



ТМ Parimatch была основана в Киеве в 1994 году. За время своей успешной деятельности компания активно занималась поддержкой украинского спорта, предоставляя организационную помощь массовым спортивным мероприятиям, а также способствуя карьере талантливых украинских спортсменов.

В 2009 году в связи с запретом букмекерской деятельности, ТМ Parimatch была вынуждена завершить свою бизнес-деятельность в Украине. В то же время компания не прекратила поддержку и развитие украинского спорта.

На сегодня бренд Parimatch — меценат спорта №1 в Украине. Торговая марка занимается социальными спортивными проектами, а также ведет активную законодательную работу по легализации букмекерской деятельности в Украине.