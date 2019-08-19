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Ирина Морозюк разделась, выполняя оригинальный трюк

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Супруга Николая Морозюка вновь порадовала поклонников своими роскошными формами.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
instagram.com/irina_moroziuk/

Ирина Морозюк, жена игрока турецкого Ризеспора Николая Морозюка, решила показать своим подписчикам оригинальный трюк с мячом, а также продемонстрировать свою фигуру.

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В Stories на своей страничке в Instagram девушка опубликовала видео, на котором она в платье и на каблуках ногой закинула мяч себе на спину, а потом аккуратно стянула с себя одежду, удержав мяч на спине.

“Раздевайтесь. И... Идите. Спать“, - написала девушка.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк “поддержала“ популярный челлендж, открыв бутылку грудью.

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Теги: Ирина Морозюк, Николай Морозюк, футбол, вне игры, прикол, видео, Instagram
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Комментариев (1)
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П    19.08.2019, 16:40
Оценка:  0
П
И поза подходящая. Жена футболера, одним словом.
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