Ирина Морозюк разделась, выполняя оригинальный трюк

Супруга Николая Морозюка вновь порадовала поклонников своими роскошными формами.

Ирина Морозюк, жена игрока турецкого Ризеспора Николая Морозюка, решила показать своим подписчикам оригинальный трюк с мячом, а также продемонстрировать свою фигуру.

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В Stories на своей страничке в Instagram девушка опубликовала видео, на котором она в платье и на каблуках ногой закинула мяч себе на спину, а потом аккуратно стянула с себя одежду, удержав мяч на спине.

“Раздевайтесь. И... Идите. Спать“, - написала девушка.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк “поддержала“ популярный челлендж, открыв бутылку грудью.