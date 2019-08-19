Леоненко: Тренерам Динамо привозят самовары и суши, но не игроков, которых они хотят

Виктор Леоненко жестко высказался по поводу трансферной политики киевского Динамо.

Известный украинский футбольный эксперт Виктор Леоненко подверг критике руководство киевского Динамо из-за трансферной кампании клуба.

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"Михайличенко ничего не поменяет, так как эти футболисты ничего не могут. В Японии покупают суши и аппаратуру японскую. В Туле покупают пряники, самовары и оружие. Де Пена, вообще не знаю, откуда он взялся.

Слушайте Андроновых, еще кого-то, кто там посоветовал. Буряк еще кого-то посоветовал, так давайте еще у оператора спросим, может, еще кого-то привезут? На улице еще опрос можем сделать, может тоже послушают?

Я не собираюсь советовать, потому что за это надо большие деньги платить. Самое главное, думаю, Игорь Михайлович сам всем управляет, так пусть назовет самого дорогого футболиста. Хацкевич голосовал и выбил только Соля. Для меня это не выбор. Одного из Тулы привезли, второго - из Японии, последнее место у команды. Не знаю, почему вы считаете Родригеса суперфутболистом.

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Приходит новый тренер и не может себе позволить футболиста, которого он хочет. Ему привозят или самовары, или суши, или Де Пена вообще не знаю откуда. Все - лепи, что хочешь.

Сейчас Алексею тоже скажут: лепи из этих футболистов команду, задание - первое место, желательно Кубок выиграть, в Лигу чемпионов попасть", - сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Ранее Виктор Леоненко заявил, что Динамо сейчас находится в кризисе.