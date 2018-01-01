Луческу: Фонсека думал лишь о чемпионстве и не вводил в Шахтер молодых игроков

Экс-тренер донецкого клуба разочарован тем, как Паулу Фонсека руководил командой.

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу поделился мнение о работе своего коллеги Паулу Фонсеки в донецком клубе.

"Проблема в том, что три года Шахтер не вводил в состав молодых игроков. Вообще. Фонсеку интересовала только победа в чемпионате, но когда ты хочешь иметь команду на будущее, тебе нужно рисковать и менять игроков. 4-5 человек нужно менять и наигрывать молодых футболистов. Если ты так не делаешь, как тогда дождаться их роста?

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Хочешь только результат? Ставь постоянно одни и те же 12 человек, тогда у тебя будет результат, но вскоре начнутся проблемы. У меня Ракицкий начал играть в 17 лет, потому мы и приняли решение отпустить Чигринского в Барселону. Ярослав уже был готов играть.

Сейчас тот самый этап развития у Матвиенко, Борячук сыграл много, но Фонсека их не использовал, доверяя 12-14 игрокам. Хорошим, опытным игрока, они давали результат, выигрывали чемпионат. Но когда ты работаешь в команде, ты должен отвечать не только за результат, но и за будущее", - сказал Фонсека в интервью программе Профутбол.

Ранее Мирча Луческу высказался по поводу замены тренера в киевском Динамо.